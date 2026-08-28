Кабмин утвердил стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года
Киев • УНН
Стратегия объединит около 40 государственных органов и предусматривает профилактику, раннее выявление и помощь людям с игровой зависимостью.
Кабинет министров Украины утвердил комплексный государственный план противодействия лудомании, рассчитанный до 2035 года. Речь идет о Стратегии борьбы с игровой зависимостью, сообщает Государственное агентство Украины PlayCity, передает УНН.
Детали
Согласно распоряжению Кабмина № 855-р от 26 августа 2026 года, "высокий уровень психоэмоционального напряжения, вызванный продолжительной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, существенно усиливает склонность к азартным играм как деструктивной форме преодоления стресса, что повышает риск возникновения игровой зависимости (лудомании)". В частности, это происходит среди таких потенциально уязвимых групп населения, как военнослужащие, ветераны войны и лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Особую группу риска составляет молодежь, в частности молодежь, которая не учится и не работает, находится вне системы формального образования, пребывает в сложных жизненных обстоятельствах вследствие вооруженной агрессии российской федерации против Украины
Данная стратегия объединяет работу около 40 государственных органов, а также охватывает весь комплекс мероприятий - от профилактики и раннего выявления рисков игровой зависимости до помощи людям, которые уже столкнулись с ней.
Напомним
Кабинет министров освободил Геннадия Новикова от должности главы агентства PlayCity, которое регулирует азартные игры в Украине. Вместо Новикова руководить агентством будет его заместитель - Алексей Томашук.