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Кабмин утвердил стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Стратегия объединит около 40 государственных органов и предусматривает профилактику, раннее выявление и помощь людям с игровой зависимостью.

Кабмин утвердил стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года
Фото: t.me/playcityukr

Кабинет министров Украины утвердил комплексный государственный план противодействия лудомании, рассчитанный до 2035 года. Речь идет о Стратегии борьбы с игровой зависимостью, сообщает Государственное агентство Украины PlayCity, передает УНН.

Детали

Согласно распоряжению Кабмина № 855-р от 26 августа 2026 года, "высокий уровень психоэмоционального напряжения, вызванный продолжительной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, существенно усиливает склонность к азартным играм как деструктивной форме преодоления стресса, что повышает риск возникновения игровой зависимости (лудомании)". В частности, это происходит среди таких потенциально уязвимых групп населения, как военнослужащие, ветераны войны и лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особую группу риска составляет молодежь, в частности молодежь, которая не учится и не работает, находится вне системы формального образования, пребывает в сложных жизненных обстоятельствах вследствие вооруженной агрессии российской федерации против Украины

 - говорится в тексте распоряжения.

Данная стратегия объединяет работу около 40 государственных органов, а также охватывает весь комплекс мероприятий - от профилактики и раннего выявления рисков игровой зависимости до помощи людям, которые уже столкнулись с ней.

Напомним

Кабинет министров освободил Геннадия Новикова от должности главы агентства PlayCity, которое регулирует азартные игры в Украине. Вместо Новикова руководить агентством будет его заместитель - Алексей Томашук.

Евгений Устименко

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