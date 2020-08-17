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Кабмін запропонує комплексне вирішення проблем об’єктів спортивної інфраструктури

Київ • УНН

 • 13817 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури та міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов вирішили запропонувати одне комплексне рішення для вирішення проблем об’єктів спортивної інфраструктури, які залишились після проведення Євро-2012. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Олега Немчінова.

“Сьогодні за ініціативи керівництва державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" провели робочу нараду з першим заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Симоновим щодо продовження роботи з проблемних питань після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні в 2012 році Євро-2012. Вирішили спільно в рамках робочої групи з Міністерством інфраструктури України та державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проектів" запропонувати одне комплексне рішення для вирішення проблеми”, - написав Олег Немчінов.

Він зазначив, що це стосується:

- погашення заборгованості перед підрядниками, які виконували будівельні роботи по ЄВРО-2012, і де є рішення судів;

- добудови стадіону "Арена Львів";

- добудови стадіону НСК "Олімпійський";

- добудови стадіону "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури;

- добудови аеропорту Львів;

- добудови аеропорту Бориспіль;

- виконання державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині будівництва аеропорту в Мукачево;

- реконструкції злітної смуги в аеропорту Одеси.

Нагадаємо, КМУ розбирається із Євро-2012: завдані прямі збитки на понад 100 млн грн.

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