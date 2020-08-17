Кабмін запропонує комплексне вирішення проблем об’єктів спортивної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури та міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов вирішили запропонувати одне комплексне рішення для вирішення проблем об’єктів спортивної інфраструктури, які залишились після проведення Євро-2012. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Олега Немчінова.
“Сьогодні за ініціативи керівництва державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" провели робочу нараду з першим заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Симоновим щодо продовження роботи з проблемних питань після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні в 2012 році Євро-2012. Вирішили спільно в рамках робочої групи з Міністерством інфраструктури України та державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проектів" запропонувати одне комплексне рішення для вирішення проблеми”, - написав Олег Немчінов.
Він зазначив, що це стосується:
- погашення заборгованості перед підрядниками, які виконували будівельні роботи по ЄВРО-2012, і де є рішення судів;
- добудови стадіону "Арена Львів";
- добудови стадіону НСК "Олімпійський";
- добудови стадіону "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури;
- добудови аеропорту Львів;
- добудови аеропорту Бориспіль;
- виконання державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині будівництва аеропорту в Мукачево;
- реконструкції злітної смуги в аеропорту Одеси.
Нагадаємо, КМУ розбирається із Євро-2012: завдані прямі збитки на понад 100 млн грн.