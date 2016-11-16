Кабмін задовольнив відставку Х.Деканоідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України підтримав документ стосовно прохання Хатії Деканоідзе про її відставку з посади голови Національної поліції України. Про це у коментарі УНН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
"Так, проголосували (за задоволення прохання про відставку Х.Деканоідзе - ред.)", - сказав Я.Тракало.
Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе у понеділок 14 листопада заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, обов’язки голови Національної поліції буде виконувати В.Троян.