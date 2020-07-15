Кабмін встановив нові критерії для "червоних" країн з поширення COVID-19

“Проектом акту пропонується встановити, що державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше у нас показник був на рівні 40, ми встановили його, коли в країні було активних хворих 37 на 100 тис. населення, зараз він складає 62. Таким чином, ми приводимо до відповідності”, — доповів міністр охорони здоровя Максим Степанов.

Проект акту з доопрацюванням в 1-денний термін було підтримано урядовцями.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Кулеба заявив, що критерії, згідно з якими Україна вносить держави до списку країн, які належать до “червоної” та “зеленої” зон, потрібно скорегувати.



