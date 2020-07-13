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Список країн "червоної" та "зеленої" зон для України: у МЗС повідомили про недоліки

Список країн "червоної" та "зеленої" зон для України: у МЗС повідомили про недоліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Критерії, згідно з якими Україна вносить держави до списку країн, які належать до "червоної" та "зеленої" зон, потрібно скорегувати. Про це розповів в інтерв’ю сайту "Сьогодні" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Ми в МЗС проаналізували цю модель "червоних" і "зелених" країн, і буквально в середу я говорив з міністром охорони здоров'я про те, що нам потрібно скорегувати критерії, згідно з якими ми відносимо країну до тієї чи іншої категорії, щоб цей список був більш об'єктивним і більше відповідав реальності, яка існує в Україні. Тому що у нас ситуація з цифрами, на жаль, погіршується, я вже їх назвав", - сказав міністр.

На його думку, в Україні, подібно до ЄС, варто прив'язатися не до конкретної цифри, яка щодня змінюється, але до критеріїв.

"Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тис. населення більший, ніж в Україні, тоді вона відноситься до "червоної" зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій більше 40 хворих на 100 тис. населення, автоматично потрапляє в "червоний" список. Тоді ми створюємо нединамічну ситуацію, і країни будуть перебувати в "червоному" списку несправедливо, а українські громадяни втрачатимуть можливість і повертатися в Україну без самоізоляції після прибуття", - пояснив Кулеба.

Він зауважив, що мав відповідну дискусію з очільником МОЗ 8 липня.

"Мені здається, він почув мої аргументи. Зазвичай у нас дуже ефективна взаємодія з Міністерством охорони здоров'я та з міністром Степановим, який дійсно дуже ефективно працює на цьому терені. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вони ці критерії скорегують", - додав дипломат.

Як повідомляв УНН, 10 липня Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, що належать до “червоної” та “зеленої” зон за показниками поширення коронавірусу.

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