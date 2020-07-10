Відпочинок у час пандемії: оновлено список країн "червоної" та "зеленої" зон для України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, що належать до “червоної” та “зеленої” зон за показниками поширення коронавірусу. Про це інформує пресслужба Державного агентства розвитку туризму України, передає УНН.
“Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: "червоними“ лишаються Албанія, Чорногорія та Єгипет. Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій”, — зазначили в Держтуризмі.
Зазначимо, громадяни, які приїжджають з країн “червоної зони” в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком “Дій вдома”.
Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з “червоної зони” країн за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат. Із країн “зеленої” зони — без обмежень.
Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.
Раніше УНН писав, що в Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість людей — 1016 пацієнтів.