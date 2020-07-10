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Отдых во время пандемии: обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон для Украины

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство здравоохранения обновило список стран, принадлежащих к "красной" и "зеленой" зонам по показателям распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

"Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: "красными" остаются Албания, Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в "зеленой", - отметили в Гостуризме.

Отметим, граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины с "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат. Из стран "зеленой" зоны - без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Ранее УНН писал, что в Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело рекордное количество людей - 1016 пациентов.

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