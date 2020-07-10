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В Україні рекорд за кількістю одужалих від COVID-19 за добу: понад 1000 людей

В Україні рекорд за кількістю одужалих від COVID-19 за добу: понад 1000 людей

Київ • УНН

 • 19688 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. В Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість людей - 1016 пацієнтів. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб. Зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому, одужало 1016 пацієнтів, це дуже гарна новина, це наш рекорд, саме рекорд по одужалих. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім медичним працівникам, які борються з коронавірусом, з COVID-19. Це ваша перемога”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що загалом одужало 24 800 осіб, а летальних випадків - 1345.

“За попередню добу загалом було здійснено 27 281 тестування. Із них 13 134 дослідження - методом ПЛР, а також 14 147 досліджень методом ІФА”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 52 тис. випадків COVID-19, за добу - 819.

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