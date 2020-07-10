В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19 за сутки: более 1000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело рекордное количество людей - 1016 пациентов. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом, выздоровели 1016 пациентов, это очень хорошая новость, это наш рекорд, именно рекорд по выздоровевшим. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые борются с коронавирусом, с COVID-19. Это ваша победа", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что в целом выздоровели 24 800 человек, а летальных случаев - 1345.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 281 тестирование. Из них 13 134 исследования - методом ПЦР, а также 14 147 исследований методом ИФА ", - добавил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже более 52 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 819.