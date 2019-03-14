Кабмін виділив ДБР приміщення у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України передав нежитлове приміщення в місті Києві до сфери управління Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядове розпорядження.
Вчора, 13 березня, Кабінет міністрів України затвердив рішення про віднесення нежитлового приміщення по вул. Панаса Мирного, 28, у м. Києві до сфери управління Державного бюро розслідувань.
Згідно з документом, віднесення зазначеного приміщення пов’язане з необхідністю розміщення структурних підрозділів центрального апарату ДБР та забезпечення їх належними спеціальними технічними умовами. Рішення уряду забезпечить створення належних умов для функціонування ДБР та виконання покладених на нього завдань.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Кабмін схвалив рішення про запуск роботи ДБР.