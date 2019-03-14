Кабмин выделил ГБР помещение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины передал нежилое помещение в Киеве в сферу управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное распоряжение.
Вчера, 13 марта, Кабинет министров Украины утвердил решение об отнесении нежилого помещения по ул. Панаса Мирного, 28 в г. Киеве к сфере управления Государственного бюро расследований.
Согласно документу, отнесение указанного помещения связано с необходимостью размещения структурных подразделений центрального аппарата ГБР и обеспечения их соответствующими специальными техническими условиями. Решение правительства обеспечит создание надлежащих условий для функционирования ГБР и выполнения возложенных на него задач.
Напомним, ранее УНН сообщал, что Кабмин принял решение о запуске работы ГБР.