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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин выделил ГБР помещение в Киеве

Киев • УНН

 • 9897 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины передал нежилое помещение в Киеве в сферу управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное распоряжение.

Кабмин выделил ГБР помещение в Киеве

Вчера, 13 марта, Кабинет министров Украины утвердил решение об отнесении нежилого помещения по ул. Панаса Мирного, 28 в г. Киеве к сфере управления Государственного бюро расследований.

Согласно документу, отнесение указанного помещения связано с необходимостью размещения структурных подразделений центрального аппарата ГБР и обеспечения их соответствующими специальными техническими условиями. Решение правительства обеспечит создание надлежащих условий для функционирования ГБР и выполнения возложенных на него задач.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Кабмин принял решение о запуске работы ГБР.

Украинские Национальные Новости

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