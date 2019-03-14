Кабмин выделил ГБР помещение в Киеве

Вчера, 13 марта, Кабинет министров Украины утвердил решение об отнесении нежилого помещения по ул. Панаса Мирного, 28 в г. Киеве к сфере управления Государственного бюро расследований.

Согласно документу, отнесение указанного помещения связано с необходимостью размещения структурных подразделений центрального аппарата ГБР и обеспечения их соответствующими специальными техническими условиями. Решение правительства обеспечит создание надлежащих условий для функционирования ГБР и выполнения возложенных на него задач.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Кабмин принял решение о запуске работы ГБР.