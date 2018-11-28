Кабмін схвалив рішення про запуск роботи ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження про запуск роботи Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення було ухвалено на засідання уряду, передає УНН.
“Прошу прийняти розпорядження щодо можливості здійснення з 27 листопада 2018 року ДБР покладених на нього згідно з законом „Про Державне бюро розслідувань“ повноважень як органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які віднесені до його компетенції”, — оголосив під час засідання уряду директор ДБР Роман Труба.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував уряду схвалити проект розпорядження.
“Таким чином ДБР розпочне свою роботу. Бажаємо успіхів і максимальної довіри від суспільства”, — сказав глава уряду.
Зазначимо, ДБР має розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Його створення передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради VIII скликання.
Як повідомляв УНН, 27 листопада 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні. А також слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів.