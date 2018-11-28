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Кабмін схвалив рішення про запуск роботи ДБР

Кабмін схвалив рішення про запуск роботи ДБР

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження про запуск роботи Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення було ухвалено на засідання уряду, передає УНН.

“Прошу прийняти розпорядження щодо можливості здійснення з 27 листопада 2018 року ДБР покладених на нього згідно з законом „Про Державне бюро розслідувань“ повноважень як органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які віднесені до його компетенції”, — оголосив під час засідання уряду директор ДБР Роман Труба.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував уряду схвалити проект розпорядження.

“Таким чином ДБР розпочне свою роботу. Бажаємо успіхів і максимальної довіри від суспільства”, — сказав глава уряду.

Зазначимо, ДБР має розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Його створення передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради VIII скликання.

Як повідомляв УНН, 27 листопада 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні. А також слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів.

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