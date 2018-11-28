Кабмин принял решение о запуске работы ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о запуске работы Государственного бюро расследований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
“Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года ГБР возложенных на него согласно закону „О Государственном бюро расследований“ полномочий как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции”, — заявил во время заседания правительства директор ГБР Роман Труба.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил правительству одобрить проект распоряжения.
“Таким образом ГБР начнет свою работу. Желаем успехов и максимального доверия от общества”, — сказал глава правительства.
Отметим, ГБР должно расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие. Его создание предусмотрено обязательствами при вступлении в Совет Европы и является частью коалиционного соглашения между парламентскими партиями Верховной Рады VIII созыва.
Как сообщал УНН, 27 ноября 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине. А также следователи зарегистрировали первые уголовные производства по факту возможного получения взяток.