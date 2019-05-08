Кабмін ухвалив рішення про запровадження святкування Дня батька в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінетом Міністрів України схвалено Указ Президента України „Про День батька”, відповідно до якого у третю неділю червня кожного року святкуватиметься День батька. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.
Реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.
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Як повідомляв УНН, сьогодні уряд затвердив Верланова на посаді голови податкової служби.
Також сьогодні Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою.