Кабмин принял решение о введении празднования Дня отца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинетом Министров Украины одобрен Указ Президента Украины "О Дне отца", согласно которому в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться День отца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.
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Как сообщал УНН, сегодня правительство утвердило Верланова на посту главы налоговой службы.
Также сегодня Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.