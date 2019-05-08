Кабмин принял решение о введении празднования Дня отца в Украине

Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство поддержало безвиз еще с двумя странами



Как сообщал УНН, сегодня правительство утвердило Верланова на посту главы налоговой службы.



Также сегодня Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.