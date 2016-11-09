Кабмін ухвалив рішення про приєднання "Газу України" до "Нафтогазу" (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приєднання ДК "Газ України" до НАК "Нафтогаз України''. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Рішення було ухвалене з урахуванням зауважень Міністерства фінансів.
Як пояснив міністр Олександр Данилюк, необхідно вирішити питання про врегулювання заборгованості ДК “Газ України” перед НАК “Нафтогаз України”.