Кабмин принял решение о присоединении "Газа Украины" к "Нафтогазу" (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о присоединении ГК "Газ Украины" к НАК "Нафтогаз Украины" ". Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Решение было принято с учетом замечаний Министерства финансов.
Как пояснил министр Александр Данилюк, необходимо решить вопрос об урегулировании задолженности ГК "Газ Украины" перед НАК "Нафтогаз Украины".