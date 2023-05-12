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Кабмін спільно з ЄБРР готує проект відновлення залізниці

Кабмін спільно з ЄБРР готує проект відновлення залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабмін спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готує проект відновлення залізниці. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні уряду, передає УНН.

Цитата

«Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проект відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 млн євро для «Укрзалізниці». Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів», - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Україна і Литва планують сумісну залізничну мережу і транспортні коридори в обхід рф та білорусі.

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