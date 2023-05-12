Кабмин совместно с ЕБРР готовит проект восстановления железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабмин совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит проект восстановления железной дороги. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании правительства, передает УНН.
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«Совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовим проект восстановления железной дороги. Принимаем решение о привлечении от ЕБРР 200 млн евро для «Укрзализныци». Это средства для закупки оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров с ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов», - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
Украина и Литва планируют совместную железнодорожную сеть и транспортные коридоры в обход рф и белоруссии.