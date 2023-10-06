Кабмін схвалив вилучення семи винищувачів МіГ-25, які належали зс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Уряд схвалив проект указу Президента України Володимира Зеленського про примусове вилучення рухомого майна рф. У списку - сім винищувачів МіГ-25, які належали зс рф, передає УНН.
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"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі – Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно – вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Згідно схваленого Урядом проекту Указу пропонується, зокрема, вилучити:
біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;
нафтоналивний танкер;
понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
автоцистерни;
будівельну техніку;
авіаційні двигуни.
Також буде вилучено 7 МіГ-25 зс рф в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.