Кабмін Шмигаля знову спробує схвалити свою програму дій у Раді

Він зазначив, що програма була розроблена і затверджена постановою Кабінету міністрів України.

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"Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона включає в себе передвиборчі обіцянки Президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ", — сказав Шмигаль.

Також Шмигаль розповів, що "загалом уряд працює над впровадженням понад 20 реформ".

Доповнення

Минулий рік уряд пропрацював без затвердженої програми своєї діяльності. Після кількох спроб її внесення у парламент з боку уряду - нардепи документ так і не затвердили. У червні 2020 року уже доопрацьовану програму підтримали 207 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Це означає, що уряд працює без імунітету. Тоді Шмигаль виправдовував відсутність підтримки з боку ВР тим, що нібито "у депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти якогось міністра, а це буде неможливо". Він назвав це "основним каменем спотикання", а рішення парламенту - "політичним".

Під час обговорення її критикували практично всі фракції та депутатські групи. Не обійшла це стороною і монобільшість. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Тетяна Циба тоді казала, що для відхилення програми уряду є кілька причин. З її слів, "дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано". "Були інші претензії - у частини депутатів щодо "не конкретності“ програми. Гасла - це добре, але ж де цифри", - пояснила тоді Циба позицію своїх колег у коментарі для ЗМІ.

Щодо цифр, то зокрема в економічному напрямку, за який відповідає уряд, під кінець минулого року труднощі виникали з фінансуванням незахищених статей бюджету. Невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті. Загалом рік було завершено скороченням економіки України на 4%. Однак, рік був "пандемічним", і погані результати показала не лише Україна. Зокрема, як відзначив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, таке падіння економіки України у 2020 році стало близьким до середнього у порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи – Польщею (-2,8%), Чехією (-5,6%), Угорщиною (-5,1%), Румунією (-3,9%), Росією (-3,1%).