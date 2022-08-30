Кабмін пропонує спростити процедуру одержання у користування земділянки державної, комунальної або приватної власності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7711 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливості регулювання земельних відносин для забезпечення швидкої реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у відбудовний період. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Ініціатором законопроекту є Кабінет міністрів України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина планує міжнародну конференцію з відновлення України у жовтні
В пояснювальній записці повідомляється, що проектом акта передбачається запровадити швидкий та зручний механізм реалізації проектів відновлення економіки шляхом:
• визначення вимог до інвесторів, що матимуть доступ до спрощеної процедури;
• визначення вимог до інвестиційних проектів відновлення економіки;
• спрощення процедури одержання у користування земельної ділянки державної, комунальної або приватної власності;
• спрощення процедури започаткування будівництва.
Так, зазначається, що внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії, на сьогодні значна кількість об’єктів промисловості та інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня.
Відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій можливе, зокрема, шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій. Тому необхідним є усунення адміністративних бар’єрів задля швидкої реалізації інвестиційних ініціатив.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд ухвалив рішення щодо збільшення прозорості та ефективності функціонування ринку землі
Таким чином мета законопроекту спростити та прискорити реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій, який дорівнює 10 років.
Доповнення
За період з початку повномасштабної війни рф в Україні укладено 14 505 земельних угод на площі в 25 257 га.