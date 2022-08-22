Ринок землі: за час війни уклали 14,5 тис. угод
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За період з початку повномасштабної війни рф в Україні укладено 14 505 земельних угод на площі в 25 257 га, пише УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.
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"За період війни в Україні укладено 14 505 угод на площі в 25 257 га", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
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- Кіровоградщина (2,98 тис. га),
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- Вінниччина (2,96 тис. га),
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- Полтавщина (2,88 тис. га),
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- Хмельниччина (2,48 тис. га) та
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- Дніпропетровщина (2,1 тис. га).
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За останній тиждень, як вказано, було укладено 1560 правочинів у межах ринку землі за площею 2 432 га.
"У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 115 471 земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 269 783 га", - повідомили у Мінагро.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5593 нотаріуси. Всього заяв – 6289, із них погоджено 5506, відмову отримали 781, у черзі – 2. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
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- Харківщина (37,6 тис. га),
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- Дніпропетровщина (23,4 тис. га),
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- Кіровоградщина (21,4 тис. га);
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- Полтавщина (21,2 тис. га);
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- Херсонщина (21 тис. га).
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