Рынок земли: за время войны заключили 14,5 тыс. сделок

Цитата

"За период войны в Украине заключено 14 505 сделок на площади в 25 257 га", – говорится в сообщении.

Детали

Регионы с активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки):



Кировоградщина (2,98 тыс. га),



Виннитчина (2,96 тыс. га),



Полтавщина (2,88 тыс. га),



Хмельнитчина (2,48 тыс. га) и



Днепропетровщина (2,1 тыс. га).



За последнюю неделю, как указано, было заключено 1560 сделок в рамках рынка земли по площади 2432 га.

"В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 115 471 земельных соглашений. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 269 783 га", - сообщили в Минагро.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5593 нотариуса. Всего заявлений –6289, из них согласовано 5506, отказ получили 781, в очереди –2. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются: