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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд ухвалив рішення щодо збільшення прозорості та ефективності функціонування ринку землі

Уряд ухвалив рішення щодо збільшення прозорості та ефективності функціонування ринку землі

Київ • УНН

 • 100217 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке збільшить прозорість та ефективність функціонування ринку землі. Послуга отримання документу про нормативну оцінку землі буде впроваджена повністю в автоматичному режимі та електронній формі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке збільшить прозорість та ефективність функціонування ринку землі. Послуга отримання документу про нормативну оцінку землі буде впроваджена повністю в автоматичному режимі та електронній формі. Документ надаватиметься з використанням QR-коду та без участі чиновників. Все прозоро і швидко, без корупції та можливості для зловживань», - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, роль ринку землі й аграрного сектору у відновленні економіки після війни складно переоцінити.

«Це буде один зі стовпів нової економіки України, але його основою стане не експорт сировини, а глибинна переробка на території нашої держави», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

З початку земельної реформи, яка запрацювала рівно рік тому, укладено 105 тисяч договорів – це не лише купівля-продаж, але й дарування та довічне утримання.

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