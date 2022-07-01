Уряд ухвалив рішення щодо збільшення прозорості та ефективності функціонування ринку землі

Цитата

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке збільшить прозорість та ефективність функціонування ринку землі. Послуга отримання документу про нормативну оцінку землі буде впроваджена повністю в автоматичному режимі та електронній формі. Документ надаватиметься з використанням QR-коду та без участі чиновників. Все прозоро і швидко, без корупції та можливості для зловживань», - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, роль ринку землі й аграрного сектору у відновленні економіки після війни складно переоцінити.

«Це буде один зі стовпів нової економіки України, але його основою стане не експорт сировини, а глибинна переробка на території нашої держави», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

З початку земельної реформи, яка запрацювала рівно рік тому, укладено 105 тисяч договорів – це не лише купівля-продаж, але й дарування та довічне утримання.