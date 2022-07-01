З початку земельної реформи укладено 105 тисяч договорів – Мінагрополітики

Цитата

"Свій на своїй землі - гасло всієї реформи. Воно стосується і ставлення українців до власної землі. За рік роботи ринку землі укладено понад 105 тисяч договорів. Це не лише купівля-продаж, але й дарування та довічне утримання. Станом на початок повномасштабного вторгнення росії, було укладено 102 тисячі угод та відчужено близько 252 гектарів земельних ділянок із повного обсягу землі, близько 32 мільйонів гектар. Ми розуміємо, що реформа пішла у стриманому вигляді. Середньозважена ціна за гектар близько 37 тисяч гривень. І це на 30% більше від стартової ціни на землю", - сказав Дмитрасевич.

Деталі

Він наголосив, що земельна реформа – це також стимулювання кредитування під заставу землі. Наразі вже фіксується відновлення роботи на ринку землі, хоча з початку вторгнення ринок дещо зупинив свою роботу.

Заступник міністра додав, що відомство фіксує втрати від військової агресії, недоотримані кошти землевласників складають близько 4,3 мільярдів гривень. Це пов’язано із замінуванням території та знищенням полів.

Доповнення

Тим часом, у Мінагрополітики заявили, що під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні.