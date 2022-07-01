С начала земельной реформы заключено 105 тысяч договоров – Минагрополитики

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"Свой на своей земле – лозунг всей реформы. Он касается и отношения украинцев к собственной земле. За год работы рынка земли заключено более 105 тысяч договоров. Это не только купля-продажа, но и дарование и пожизненное содержание. По состоянию на начало полномасштабного вторжения россии было заключено 102 тысячи соглашений и отчуждено около 252 гектара земельных участков из полного объема земли, около 32 миллионов гектар. Мы понимаем, что реформа пошла в сдержанном виде. Средневзвешенная цена за гектар около 37 тысяч гривен. И это на 30% больше стартовой цены на землю", - сказал Дмитрасевич.

Детали

Он подчеркнул, что земельная реформа – это также стимулирование кредитования под залог земли. Уже фиксируется возобновление работы на рынке земли, хотя с начала вторжения рынок несколько остановил свою работу.

Замминистра добавил, что ведомство фиксирует потери от военной агрессии, недополученные средства землевладельцев составляют около 4,3 миллиарда гривен. Это связано с заминированием территории и уничтожением полей.

Дополнение

Между тем, в Минагрополитики заявили, что под угрозой не только урожай этого года, но и два следующих.