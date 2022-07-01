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Правительство приняло решение об увеличении прозрачности и эффективности функционирования рынка земли

Правительство приняло решение об увеличении прозрачности и эффективности функционирования рынка земли

Киев • УНН

 • 100212 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение, которое увеличит прозрачность и эффективность функционирования рынка земли. Услуга получения документа о нормативной оценке земли будет введена полностью в автоматическом режиме и электронной форме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмsгаль, передает УНН.

Цитата

«Сегодня Правительство приняло решение, которое увеличит прозрачность и эффективность функционирования рынка земли. Услуга получения документа о нормативной оценке земли будет введена полностью в автоматическом режиме и электронной форме. Документ будет предоставляться с использованием QR-кода без участия чиновников. Все прозрачно и быстро, без коррупции и возможности для злоупотреблений», – написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, роль рынка земли и аграрного сектора в восстановлении экономики после войны сложно переоценить.

«Это будет один из столпов новой экономики Украины, но его основой станет не экспорт сырья, а глубинная переработка на территории нашего государства», – отметил Шмыгаль.

Дополнение

С начала земельной реформы, заработавшей ровно год назад, заключено 105 тысяч договоров – это не только купля-продажа, но и дарование и пожизненное содержание.

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