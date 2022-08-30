Кабмин предлагает упростить процедуру получения в пользование земучастка государственной, коммунальной или частной собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7711 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях регулирования земельных отношений для обеспечения быстрой реализации инвестиционных проектов, направленных на восстановление экономики Украины во время действия военного положения и в восстановительный период. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
Инициатором законопроекта является Кабинет Министров Украины.
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В пояснительной записке сообщается, что проектом акта предполагается ввести быстрый и удобный механизм реализации проектов восстановления экономики путем:
• определения требований к инвесторам, которые будут иметь доступ к упрощенной процедуре;
• определения требований к инвестиционным проектам восстановления экономики;
• упрощения процедуры получения в пользование земельного участка государственной, коммунальной или частной собственности;
• упрощения процедуры начала строительства.
Так, отмечается, что в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией россии, на сегодняшний день значительное количество объектов промышленности и инфраструктуры разрушено или получили повреждения различной степени.
Восстановление экономики Украины во время военного положения и в восстановительный период после окончания военных действий возможно, в частности, путем привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций. Поэтому необходимо устранение административных барьеров для быстрой реализации инвестиционных инициатив.
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Таким образом, цель законопроекта упростить и ускорить реализацию инвестиционных проектов, направленных на восстановление экономики Украины во время действия военного положения и в восстановительный период после окончания военных действий, равный 10 годам.
Дополнение
За период с начала полномасштабной войны рф в Украине заключено 14 505 земельных сделок на площади в 25 257 га.