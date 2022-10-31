Кабмін проголосував Бюджет-2023 у фінальній редакції - тепер його чекають у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів проголосував текст законопроекту про Державний бюджет на 2023 рік у фінальній редакції, проект закону очікують у Верховній Раді, повідомили з депутатського корпусу у понеділок, 31 жовтня, пише УНН.
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"Кабінет міністрів затвердив текст законопроекту про Державний бюджет України на 2023 рік в остаточній редакції. Чекаємо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради", - написав зокрема нардеп Олександр Бакумов у Telegram.
Нагадаємо
У політичній партії "Слуга народу" очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять в другому читанні до 10 листопада.
Раніше у "Слузі народу" вказували, що Верховна Рада очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду по Україні, після урахування яких буде готова ухвалювати Державний бюджет на 2023 рік.