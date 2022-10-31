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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Кабмін проголосував Бюджет-2023 у фінальній редакції - тепер його чекають у Раді

Кабмін проголосував Бюджет-2023 у фінальній редакції - тепер його чекають у Раді

Київ • УНН

 • 252096 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів проголосував текст законопроекту про Державний бюджет на 2023 рік у фінальній редакції, проект закону очікують у Верховній Раді, повідомили з депутатського корпусу у понеділок, 31 жовтня, пише УНН.

Цитата

"Кабінет міністрів затвердив текст законопроекту про Державний бюджет України на 2023 рік в остаточній редакції. Чекаємо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради", - написав зокрема нардеп Олександр Бакумов у Telegram.

Нагадаємо

У політичній партії "Слуга народу" очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять в другому читанні до 10 листопада.

Раніше у "Слузі народу" вказували, що Верховна Рада очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду по Україні, після урахування яких буде готова ухвалювати Державний бюджет на 2023 рік.

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