Кабмін проголосував Бюджет-2023 у фінальній редакції - тепер його чекають у Раді

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"Кабінет міністрів затвердив текст законопроекту про Державний бюджет України на 2023 рік в остаточній редакції. Чекаємо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради", - написав зокрема нардеп Олександр Бакумов у Telegram.

Нагадаємо

У політичній партії "Слуга народу" очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять в другому читанні до 10 листопада.

Раніше у "Слузі народу" вказували, що Верховна Рада очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду по Україні, після урахування яких буде готова ухвалювати Державний бюджет на 2023 рік.