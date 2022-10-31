Кабмин проголосовал Бюджет-2023 в финальной редакции - теперь его ждут в Раде

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"Кабинет министров утвердил текст законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2023 год в окончательной редакции. Ждем рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады", - написал в частности нардеп Александр Бакумов в Telegram.

Напомним

В политической партии "Слуга народа" ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября.

Ранее в "Слуге народа" указывали, что Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет на 2023 год.