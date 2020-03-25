Кабмін планує тимчасово повністю закрити кордони України для пасажирських перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Профільним міністерствам пропонується розробити план по закриттю кордонів для будь-яких пасажирських перевезень. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Окремо, пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні, ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україні був потік громадян з-за кордону, і цей потік продовжується. І через це збільшує кількість заражених на цю інфекцію", - повідомив Шмигаль.
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Тож Мінінфраструктури, Мін’юст, МВС та МЗС, профільним прем’єр-міністрам запропонували до кінця дня п’ятниці розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання.
"Ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, розрахувати, погодити, і винести – невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили. За необхідності винести на розгляд комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС", - резюмував прем’єр.
Нагадаємо, що уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.