Кабмин планирует временно полностью закрыть границы Украины для пассажирских перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Профильным министерствам предлагается разработать план по закрытию границ для любых пассажирских перевозок. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели, мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И поэтому это увеличивает количество зараженных этой инфекцией", - сообщил Шмыгаль.
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Поэтому Мининфраструктуры, Минюст, МВД и МИД, профильные премьер-министры предложили до конца дня пятницы разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения.
"Мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, рассчитать, согласовать и вынести - безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили. При необходимости вынести на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС", - резюмировал премьер.
Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.