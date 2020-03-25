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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61088 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71380 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84895 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83201 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103290 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 130918 просмотра

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Кабмин планирует временно полностью закрыть границы Украины для пассажирских перевозок

Кабмин планирует временно полностью закрыть границы Украины для пассажирских перевозок

Киев  •  УНН

 • 47914 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Профильным министерствам предлагается разработать план по закрытию границ для любых пассажирских перевозок. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели, мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И поэтому это увеличивает количество зараженных этой инфекцией", - сообщил Шмыгаль.

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Поэтому Мининфраструктуры, Минюст, МВД и МИД, профильные премьер-министры предложили до конца дня пятницы разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения.

"Мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, рассчитать, согласовать и вынести - безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили. При необходимости вынести на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС", - резюмировал премьер.

Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.

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