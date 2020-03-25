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За кордоном коронавірусом інфіковано 18 українців - МОЗ

За кордоном коронавірусом інфіковано 18 українців - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За кордоном коронавірусом інфіковано 18 українців, а на карантині по всьому світі перебуває 152 громадянина України. Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомила представниця МОЗ, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Міністерства закордонних справ України, коронавірусною інфекцію за кордоном інфіковано 18 українців. Вони перебувають за межами території України. На карантині у різних країнах світу перебуває 152 українці. Вже 6 громадян України, які перебували за її межами, вже вилікувані та повністю одужали, серед них: одна людина у Польщі, одна людина у Італії, у Японії – 4", - зауважила представниця МОЗ.

Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.

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