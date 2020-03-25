За границей коронавирусом инфицировано 18 украинцев - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За границей коронавируса инфицировано 18 украинцев, а на карантине по всему миру находится 152 гражданина Украины. Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщила представительница МОЗ, передает корреспондент УНН.
"По информации Министерства иностранных дел Украины, коронавирусной инфекцией за рубежом инфицировано 18 украинцев. Они находятся за пределами территории Украины. На карантине в разных странах мира находятся 152 украинца. Уже 6 граждан Украины, которые находились за ее пределами, уже вылечены и полностью выздоровели, среди них: один человек в Польше, один человек в Италии, в Японии - 4", - отметила представительница МОЗ.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.