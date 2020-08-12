Кабмін планує приватизувати заводи, що входять до концерну "Укрспирт"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів планує приватизувати заводи, що входять до концерну "Укрспирт" у 2020-2023 році. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко по завершенню засідання уряду, передає УНН.
Крім цього уряд схвалив Програму реформування та розвитку спиртової галузі на цей же період.
"Основними її задачами є удосконалення державної політики з питання розвитку галузі, боротьба з тіньовим ринком спирту, частка якого наразі становить 50%, формування умов для конкурентного ринку тощо", - написав нардеп.
Нагадаємо, що в Україні скасували держмонополію на виробництво спирту.