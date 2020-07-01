В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту

Так, закон №2300 "Про внесення змін до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", який набув чинності з 14 грудня 2019 року, скасував державну монополію на виробництво спирту з 1 липня 2020 року.

Тож виробляти спирт етиловий (у тому числі у якості лікарського засобу), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят, біоетанол можуть суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

При цьому у законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпортують спирт етиловий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це урядом.

Також з 1 липня 2021 року дозволили введення в експлуатацію і видачу дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

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Особи, які придбали майно держпідприємства "Укрспирт", а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, повинні взяти на себе зобов'язання щодо збереження видів діяльності і не менше 70% штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Поміж тим, згідно з документом, до 1 січня 2024 року алкогольні напої для реалізації на території України будуть виробляти з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

При цьому забороняється участь у приватизації, оренді держпідприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаного державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства, та осіб, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

Нагадаємо, що 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроект №2300 про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.