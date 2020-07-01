В Украине отменили госмонополию на производство спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президентский закон, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта, сегодня, 1 июля, вступил в силу, передает УНН.
Так, закон №2300 "О внесении изменений в закон" О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", который вступил в силу с 14 декабря 2019 года, отменил государственную монополию на производство спирта с 1 июля 2020 года.
Поэтому производить спирт этиловый (в том числе в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят, биоэтанол могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию.
При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импортируют спирт этиловый, спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.
Также с 1 июля 2021 года позволили введение в эксплуатацию и выдачу разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.
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Лица, которые приобрели имущество госпредприятия "Укрспирт", а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70% штатных единиц, задействованных в производстве по состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.
Между тем, согласно документу, до 1 января 2024 года алкогольные напитки для реализации на территории Украины будут производить с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины.
При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством, и лиц, прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.
Напомним, что 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 июля 2020 года государственную монополию на производство спирта.