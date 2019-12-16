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Експерт про наслідки "спиртового" закону: держава власноруч позбавила себе права контролювати якість спирту

Експерт про наслідки "спиртового" закону: держава власноруч позбавила себе права контролювати якість спирту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Із ухваленням ЗУ №2300 про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт” держава позбавила себе права контролювати якість спирту на ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Він нагадав, що ухвалений ЗУ передбачає продаж держпідприємств "Укрспирту", після чого право на виробництво спирту отримають, по суті, усі охочі суб'єкти госпдіяльності.

"Коли це була державна монополія, держава абсолютно спокійно могла контролювати якість продукції і розраховувати на отримання гарантованого прибутку від продажу спирту. Так, спирт хтось виробляв нелегально, до нього навідувалися правоохоронці. Нехай не так часто, як хотілось би, але перевірки були.

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Тепер же, із ухваленим ЗУ, держава сама себе позбавила можливості і отримувати гарантований дохід від продажу спирту, і, відповідно, контролювати його якість. Адже для того, щоб контролювати діяльність приватних підприємців - треба створити чи не окрему систему. А це - додаткові витрати з бюджету. Та й не факт, що новостворений орган не породить корупцію, коли підприємці домовлятимуться із чиновниками. У спиртовій галузі ходять дуже великі кошти", - каже Гаврилечко.

Складно буде державі із ухваленням ЗУ контролювати і ціни на спиртовому ринку, продовжив експерт.

"Чи не єдиним механізмом регуляції тут може бути, як у випадку із тютюновою продукцією, або встановлення МРЦ, або підвищення акцизів. Але, як я неодноразово говорив, МРЦ - це завжди бездієвий механізм, а підвищення акцизів зажене і без того тінізований ринок у ще більшу тінь", - каже Гаврилечко.

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Ще одна норма ЗУ, яка може породити корупцію на спиртовому ринку, це дозвіл на імпорт продукту, розповів експерт.

"Згідно із документом, право імпортувати спирт отримають спеціально уповноважені Кабінетом міністрів України держпідприємства. А всюди, де є якісь особливі умови для одних підприємств, і немає для інших - це 100% ознака корупції. Відповідно, цей законопроект, як і переважна більшість ухвалених ВР документів у турборежимі, - це спосіб легалізувати сумнівні схеми. Саме через такі документи діяльність наших антикорупційних органів, як на мене, не має жодного сенсу, бо Рада робить все, щоб корупційні схеми стали частиною національного законодавства", - каже Гаврилечко.

Як писав УНН, профспілка ДП "Укрспирт" гостро відреагувала на підписання Зеленським "спиртового" закону.

Нагадаємо, днями після вживання “паленого” алкоголю смертельно отруїлося два далекобійники. Сталося це у Миколаївській області. Жертви вживали спиртне у придорожньому кафе, де згодом правоохоронці вилучили пластикову тару та тетрапаки з білою рідиною та запахом спирту.

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