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Эксперт о последствиях "спиртового" закона: государство собственноручно лишило себя права контролировать качество спирта

Эксперт о последствиях "спиртового" закона: государство собственноручно лишило себя права контролировать качество спирта

Киев  •  УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С принятием ЗУ №2300 о демонополизации и продаже активов ГП "Укрспирт" государство лишило себя права контролировать качество спирта на рынке. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он напомнил, что принятый ЗУ предусматривает продажу госпредприятий "Укрспирт", после чего право на производство спирта получат, по сути, все желающие субъекты хоздеятельности.

"Когда это была государственная монополия, государство совершенно спокойно могло контролировать качество продукции и рассчитывать на получение гарантированной прибыли от продажи спирта. Так, спирт кто-то производил нелегально, к нему наведывались правоохранители. Пусть не так часто, как хотелось бы, но проверки были.

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Теперь же, с принятым ЗУ, сами себя лишили возможности и получать гарантированный доход от продажи спирта, и, соответственно, контролировать его качество. Ведь для того, чтобы контролировать деятельность частных предпринимателей - надо создать чуть ли не отдельную систему. А это - дополнительные расходы из бюджета. Да и не факт, что новосозданный орган не породит коррупцию, когда предприниматели будут договариваться с чиновниками. В спиртовой отрасли ходят очень большие средства", - говорит Гаврилечко.

Сложно будет государству с принятием ЗУ контролировать и цены на спиртовом рынке, продолжил эксперт.

"Едва ли не единственным механизмом регуляции здесь может быть, как в случае с табачной продукцией, или установление МРЦ, или повышение акцизов. Но, как я неоднократно говорил, МРЦ - это всегда малоэффективный механизм, а повышение акцизов загонит и без того тенизированный рынок в еще большую тень", - говорит Гаврилечко.

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Еще одна норма ЗУ, которая может породить коррупцию на спиртовом рынке, это разрешение на импорт продукта, рассказал эксперт.

"Согласно документу, право импортировать спирт получат специально уполномоченные Кабинетом министров Украины госпредприятия. А везде, где есть какие-то особые условия для одних предприятий, и нет для других - это 100% признак коррупции. Соответственно, этот законопроект, как и подавляющее большинство принятых ВР документов в турборежиме - это способ легализовать сомнительные схемы. Именно из-за таких документов деятельность наших антикоррупционных органов, на мой взгляд, не имеет никакого смысла, потому что Рада делает все, чтобы коррупционные схемы стали частью национального законодательства", - говорит Гаврилечко.

Как писал УНН, профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировал на подписание Зеленским "спиртового" закона.

Напомним, на днях после употребления "паленого" алкоголя смертельно отравились два дальнобойщика. Произошло это в Николаевской области. Жертвы употребляли спиртное в придорожном кафе, где впоследствии правоохранители изъяли пластиковую тару и тетрапак с белой жидкостью и запахом спирта.

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