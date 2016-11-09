Кабмін підвищив мінімальні ціни на горілку (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів України підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду, передає кореспондент УНН.
За словами першого віце-прем’єра Степана Кубіва, “нинішня мінімальна ціна не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання”.
Він уточнив, що пропонується встановити мінімальну ціну на рівні 69,78 грн за пляшку. Під час обговорення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував встановити мінімальну ціну на рівні 70 гривень. У свою чергу Степан Кубів зазначив, що пропонувалося і 104 гривні.