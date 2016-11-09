Кабмин повысил минимальные цены на водку (дополнено)

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, "нынешняя минимальная цена не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования".

Он уточнил, что предлагается установить минимальную цену на уровне 69,78 грн за бутылку. Во время обсуждения министр внутренних дел Арсен Аваков предложил установить минимальную цену на уровне 70 гривен. В свою очередь Степан Кубив отметил, что предлагали и 104 гривны.