Кабмін підтримав постанову про передачу медикам конфіскованих протиепідемічних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що дозволяє безоплатно передати закладам охорони здоров’я конфіскованих товарів протиепідеміологічного призначення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
“Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби“, розроблену Міністерством юстиції України. Постановою передбачена безоплатна передача закладам охорони здоров’я конфіскованих товарів протиепідеміологічного призначення”, — сказав заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
Він зазначив, що ця постанова дає можливість забезпечити медиків необхідними засобами захисту, а значить — знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують.
“Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри та щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, до закладів охорони здоров’я”, — сказав Андрій Гайченко.
Нагадаємо, з України знов хотіли вивезти партію медичних масок. Експорт готували до Ізраїлю.