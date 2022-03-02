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Кабмін перезавантажив "гарячу лінію" для гуманітарних питань

Кабмін перезавантажив "гарячу лінію" для гуманітарних питань

Київ • УНН

 • 90796 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Уряд України перезавантажує "гарячу лінію" для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кабінету Міністрів України.

Деталі

За номером 1545 можна телефонувати щодо:

- проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням

- пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури

- евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну

- потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами

- потреб у ліках

- потреб у пальному

- питань соціальних виплат, отримання пенсій

- проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell для заявників – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Нагадаємо

Київстар заблокував всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери своїх абонентів через велику кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією.

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