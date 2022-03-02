Кабмін перезавантажив "гарячу лінію" для гуманітарних питань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Уряд України перезавантажує "гарячу лінію" для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кабінету Міністрів України.
Деталі
За номером 1545 можна телефонувати щодо:
- проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
- пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
- евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
- потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
- потреб у ліках
- потреб у пальному
- питань соціальних виплат, отримання пенсій
- проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування
Урядова гаряча лінія працює цілодобово.
Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell для заявників – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Нагадаємо
Київстар заблокував всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери своїх абонентів через велику кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією.