Київстар заблокував всі SMS із Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Київстар заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери своїх абонентів через велику кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Про це повідомила компанія у Facebook, інформує УНН.
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"Останніми днями до абонентів почала надходити велика кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Тому інформуємо вас, що ми заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери Київстар. Це наш черговий рішучий крок для боротьби з дезінформацією", - ідеться у повідоменні.
Як зазначили, Київстар і далі використовує усі технічні можливості та ресурси, щоб забезпечувати стабільну роботу мобільного зв’язку та інтернету.
"На жаль, у ряді населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури, виникають перевантаження. Спеціалісти компанії знають про всі такі ситуації і використовують кожну хвилину затишшя у зоні проведення Операцій об’єднаних сил для відновлення зв'язку", - повідомили у Київстарі.
Нагадаємо
Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців.
Перша — функція накладання в реальному часі дорожнього руху на картах Google. Деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані.
Друга — функція Live Business. Вона показує, наскільки популярним місце може бути в певний момент часу.