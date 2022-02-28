Киевстар заблокировал все SMS из России и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Киевстар заблокировали все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера своих абонентов из-за большого количества спам-сообщений с недостоверной информацией. Об этом сообщила компания в Facebook, информирует УНН.
Детали
"В последние дни абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому информируем вас, что мы заблокировали все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера Киевстар. Это наш очередной решительный шаг для борьбы с дезинформацией", - говорится в сообщении.
Как отметили, Киевстар продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета.
"К сожалению, в ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры, возникают перегрузки. Специалисты компании знают обо всех таких ситуациях и используют каждую минуту затишья в зоне проведения Операций объединенных сил для восстановления связи", - сообщили в Киевстаре.
Напомним
Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев.
Первая — функция наложения в реальном времени дорожного движения на картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.
Вторая — функция Live Business. Она показывает, насколько популярным место может быть в определенный момент времени.