Для безпеки громадян: Google Maps заблокував в Україні дві функції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
Деталі
Як зазначив міністр, ідеться про функії, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу.
Перша — функція накладання в реальному часі дорожнього руху на картах Google. Деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані.
Друга — функція Live Business. Вона показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу.
Нагадаємо
Глава Мінцифри також закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі. А Марка Цукерберга він попросив заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram.