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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Для безпеки громадян: Google Maps заблокував в Україні дві функції

Для безпеки громадян: Google Maps заблокував в Україні дві функції

Київ • УНН

 • 197885 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, ідеться про функії, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу.

Перша — функція накладання в реальному часі дорожнього руху на картах Google. Деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані.

Друга — функція Live Business. Вона показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу.

Нагадаємо

Глава Мінцифри також закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі. А Марка Цукерберга він попросив заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram.

Українські Національні Новини

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