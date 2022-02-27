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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Федоров попросив Цукерберга відключити росіян від Facebook та Instagram

Федоров попросив Цукерберга відключити росіян від Facebook та Instagram

Київ • УНН

 • 193411 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Марка Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави Мінцифри.

Цитата

"Марк Цукерберг! Тоді, коли ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", — написав Федоров.

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Нагадаємо

Глава Мінцифри також закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

Українські Національні Новини

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