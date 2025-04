Федоров попросив Цукерберга відключити росіян від Facebook та Instagram

Цитата

"Марк Цукерберг! Тоді, коли ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", — написав Федоров.

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Нагадаємо

Глава Мінцифри також закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.