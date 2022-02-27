Федоров попросив Цукерберга відключити росіян від Facebook та Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Марка Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави Мінцифри.
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"Марк Цукерберг! Тоді, коли ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", — написав Федоров.
Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022
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Глава Мінцифри також закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.