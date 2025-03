Федоров попросил Цукерберга отключить россиян от Facebook и Instagram

Цитата

"Марк Цукерберг! Тогда, когда вы создаете Метавселенную, - Россия разрушает реальную жизнь в Украине. Мы просим заблокировать доступ к Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы", — написал Федоров.

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to@facebookappand@instagramfrom Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals!@Meta.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Напомним

Глава Минцифры также призвалмировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.