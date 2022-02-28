Для безопасности граждан: Google Maps заблокировал в Украине две функции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.
Детали
Как отметил министр, речь идет о функциях, которые предоставляют определенную информацию пользователям в режиме реального времени.
Первая — функция наложения в реальном времени дорожного движения на картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.
Вторая — функция Live Business. Она показывает, насколько популярное место может быть в определенный момент времени.
Напомним
Глава Минцифры также призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси. А Марка Цукерберга он попросил заблокировать россиянам доступ к Facebook и Instagram.