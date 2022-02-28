Для безопасности граждан: Google Maps заблокировал в Украине две функции

Детали

Как отметил министр, речь идет о функциях, которые предоставляют определенную информацию пользователям в режиме реального времени.

Первая — функция наложения в реальном времени дорожного движения на картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая — функция Live Business. Она показывает, насколько популярное место может быть в определенный момент времени.

Напомним

Глава Минцифры также призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси. А Марка Цукерберга он попросил заблокировать россиянам доступ к Facebook и Instagram.